TIGER\u0026BUNNY Blu-ray 1〜9巻セット

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全巻セットです。写真二枚目、三巻のフィルム、カットしています。写真三枚目、フィルム糊に紙がついて剥がした跡あります。写真四枚目、最終九巻、初回特典ケースの為、フィルムなし、帯をカットしています。バラ売りはいたしません。★発送後の事故につきましては、責任を負いかねますので、ご了承下さい。★発送後のキャンセル、返品、返金は致しかねますので、ご了承下さい。