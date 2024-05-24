Roland EDIROL V-4 Video mixer ビデオミキサー

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RolandのEDIROLV-4の出品です。室内倉庫にて保管しておりました。倉庫整理に伴う機材整理の為、出品いたします入れ替え前まで問題なく動作していた商品です。現在動作確認環境が無いため、通電確認のみ行なっております。問題なく電源は付き、ボタン類・ツマミ類も全て確認し未点灯はありませんでしたが、現状品としてお考えください。また、電源アダプターやマニュアルなどは付属致しません、本体のみの出品となります。予めご了承ください。こちらは使用歴有りの中古品となります。現状お渡しである事をご理解いただき、ノークレームノーリターンに了承いただいたうえで、ご検討くださいますよう宜しくお願い致します。ご不明点や確認、画像追加など希望ございましたらお気軽にコメントくださいませ。RolandV-4映像プロセッサ・タイプ:編集コントローラ#ローランド#Roland