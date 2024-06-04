【ミニ四駆】初心者スターターセット

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仕様···その他種類···ミニ四駆●メーカー:タミヤ●商品説明:初心者様向けのセットです。ミニ四駆本体2台:くまモン（スーパーⅡシャーシ、未改造）、ネオファルコン（MSシャーシ、初心者向けの基本的なセッティング済み）ボックス、グレートアップパーツ大量、小物ケース、充電器、充電池もありますので始めやすいです。ガイドブックには簡易車検ゲージも付いているのでスムーズに改造できると思います。工具類がないのでお好みの物をお探しください。内容、状態は写真にてご確認ください。●状態:小傷があります。神経質な方はご遠慮ください。●発送方法:緩衝材で包んで発送致します。