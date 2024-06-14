☆内容☆'1510月号(創刊号)表紙：白石麻衣'1512月号表紙：山本彩'162月号表紙：橋本奈々未'164月号表紙：白石麻衣×松村沙友理'166月号表紙：渡辺麻友'168月号表紙：西野七瀬'1610月号表紙：白石麻衣'1612月号表紙：欅坂46'172月号表紙：齋藤飛鳥'174月号表紙：衛藤美彩'176月号表紙：乃木坂46'178月号表紙：欅坂46'1710月号表紙：生田絵梨花'1712月号表紙：衛藤美彩'182月号表紙：今泉佑唯'184月号表紙：齋藤飛鳥ほとんど見ないまま暗所にてカラーボックス(本棚)で保管しておりました。付録は全て付いてます。(未使用)定価は創刊時は630円でしたが、本の型式変更後('1610月号)は900円台になりました。BUBKAの姉妹誌として誕生した雑誌ですので、内容のほとんどが秋元康氏のグループで占めています。#AKB48#乃木坂46#欅坂46#櫻坂46#まとめ売り#BRODY



まとめ売り】隔月刊誌『BRODY』創刊号〜全16冊-



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