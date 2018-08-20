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Rittor Music ギター教則本新品各種8冊/CD5枚音楽理論ユーズド
商品番号 P18061041608
商品名

Rittor Music ギター教則本新品各種8冊/CD5枚音楽理論ユーズド
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫ギターコードを覚える方法とほんの少しの理論　1300円+税⚫コード進行を覚える方法と耳コピ\u0026作曲のコツ　1300円+税⚫楽譜を見るのがうれしくなる方法とプレイに直結させるコツ　1300円+税上記3冊新品⚫ギター.スケールを覚えないでアドリブをはじめる方法　CD付き　1600円+税⚫リズム練習がたのしくなる方法と前ノリ、後ノリのコツ　CD付き　1600円+税⚫ギターを弾いているだけで音感がアップする方法　CD付き　1600円+税⚫ブルースギターをはじめる方法とプレイ幅を広げるコツ　CD付き　1600円+税上記4冊新品⚫音楽理論がおもしろくなる方法と音勘を増やすコツ　CD付き未使用1600円+税※上記は数ページ読んだので少々の使用感あり以上8冊　合計13090円
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