Rittor Music ギター教則本新品各種8冊/CD5枚音楽理論ユーズド

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商品詳細
⚫ギターコードを覚える方法とほんの少しの理論 1300円+税⚫コード進行を覚える方法と耳コピ\u0026作曲のコツ 1300円+税⚫楽譜を見るのがうれしくなる方法とプレイに直結させるコツ 1300円+税上記3冊新品⚫ギター.スケールを覚えないでアドリブをはじめる方法 CD付き 1600円+税⚫リズム練習がたのしくなる方法と前ノリ、後ノリのコツ CD付き 1600円+税⚫ギターを弾いているだけで音感がアップする方法 CD付き 1600円+税⚫ブルースギターをはじめる方法とプレイ幅を広げるコツ CD付き 1600円+税上記4冊新品⚫音楽理論がおもしろくなる方法と音勘を増やすコツ CD付き未使用1600円+税※上記は数ページ読んだので少々の使用感あり以上8冊 合計13090円
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