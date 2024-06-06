平成26年度　灘中学校10年間スーパー過去問　美品！

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「灘中学校10年間スーパー過去問」定価:￥2600譲り受けたものですが、表紙にはわずかな使用感はあるものの、本の中身はほとんど読まれた形跡はなくページめくりジワも見られない綺麗な状態です。是非ご検討くださいませ！なかなか希少価値が高いようで、Amazonでも高額で取引されているようです。※頻繁に値下げいたしますので、よければいいねで、本商品のフォローお願いします。他にも絶版の希少な本を出品していますので、以下のハッシュタグ是非ご覧ください#他にも絶版の本出品中！おまとめ配送可#本#灘中学校#中学受験#過去問