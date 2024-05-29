プレイステーション5 PS5本体　CFI-1200A01

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新品未開封PS5本体CFI-1200A01ディスクドライブモデル閲覧いただきありがとうございます。2022/12/4ヨドバシカメラにて当選した分になります。名前の記入なしです。開封済みのテープも貼られてません。新品未使用品になりますが、素人による自宅保管ですので気になる方はご遠慮ください。状態は写真でご確認ください。新品未使用の為、動作確認はしておりませんので初期不良等の不具合があった際はメーカーに直接お問い合わせください。保証期間はメーカー保証の1年となります。購入時のレシートをお付け致します。すり替え防止の為、返品及び交換は一切受け付け出来ませんのであらかじめご了承ください。また配送中のトラブルに関してはご対応出来ませんので併せてご了承下さい。#プレステ #PS5 #PlayStation5 #ゲーム#プレステ5#プレイステーション5#本体 #プレステ5本体#ゲーム#ゲーム機本体