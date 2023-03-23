MG Zガンダム Ver.Ka ゼータガンダム ガンプラ

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商品詳細
MGZガンダムVer.Kaの新品未組立品です。確認のため箱は開けてあります。目立った傷は無いですが神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/preference714838.html
http://narcologia.ru/goods/passivity647983.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly3884.html
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