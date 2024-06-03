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煎茶道具　萬古焼　伊藤実山造　横手急須　共布共箱　V　5603
商品番号 W74928981658
商品名

煎茶道具　萬古焼　伊藤実山造　横手急須　共布共箱　V　5603
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,781 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約7cm　幅約13cm×約15.5cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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急須 萬古焼・伊藤実山作 - 食器
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2023年最新】萬古焼 実山の人気アイテム - メルカリ
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