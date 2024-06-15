【美品・完品】ゴジラ　GODZILLA　ファミコンソフト　レア　東宝

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ファミコンソフト「ゴジラ」GODZILLAゴジラ、モスラ、キングギドラ、メカゴジラなど人気怪獣が多数登場！！貴重な箱、取扱説明書、注意書きチラシ付き。未使用と思われるためあえて動作確認はしておりません。箱、カセット、説明書全く使用感がありません。このタイトルではかなり状態はいいほうだと思います。状態は画像でもご確認・ご判断下さい。とても古い商品ですので細かいところを気になさる方は購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお願いします。即購入ＯＫです。安心安全のメルカリ便で発送いたします。他の商品との同時購入でお値引き可能です。定番ものから鬼レア品まで幅広く出品しております。☆☆☆まとめ買いがとってもお得です☆☆☆ #ファミコンラインナップ＠もふもふ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆お気軽にコメントくださいませ。NintendoファミリーコンピューターFC任天堂レトロゲームプレミアコレクター