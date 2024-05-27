中森明菜　テレビドラマ　冷たい月　1～4 全4巻セット　ビデオ　VHS

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商品詳細
スマイルDVD本店の楽天市場店で購入したものです。再放送もなく、DVDやBlu-ray化されていないので、かなり貴重です。中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。『冷たい月』（つめたいつき）は、1998年1月12日から3月16日まで日本テレビ系列で毎週月曜22:00-22:54（JST）に放映された、讀賣テレビ放送制作の連続テレビドラマ。最終回は18.0%というこの枠ではかなりの高視聴率を記録した。
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