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- 【公式】テヒョン テテ V 血汗涙 サノク トレカ
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商品詳細
血汗涙サノクテヒョントレカこちら公式のお品です。角に若干の白カケございます。(画像3枚目参照ください)その他、擦れ等細かい初期傷等ある場合がございます。海外製品の為、状態等気にされる方・神経質な方はご購入ご遠慮ください。即購入◎値下げ×スリーブ＋硬質ケース＋水濡れ対策をして発送致します。BTSbts防弾少年団バンタンRMナムジュンナムJINソクジンジンSUGAユンギJ-HOPEホソクホビJIMINジミンVテヒョンテテJUNGKOOKジョングクグクトレカミニフォトmemories韓国ペンミファンミlyssys事前収録公開収録ピッタン
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