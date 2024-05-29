チャットモンチー 告白 B2ポスター 販売促進 美品

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チャットモンチー告白B2ポスターピン、テープ等、使用しておりません。サイズはB2(約51.5cm×約72.8cm)になります。商品の性質上、巻きジワ、多少の折れ等がある場合があります。又、経年による色褪せ、変色、汚れ等がある場合があります。ポスターの状態は写真でご判断ください。非常にキレイな状態だと思います。丸めて袋に入れ、筒に梱包して発送いたします。2、3枚であれば同梱可能でございます。まとめてご購入頂ける場合は値引き交渉可能です。すり替え防止のため返品はご遠慮ください。個人保管であり、紙製品となりますので完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。神経質な方は購入をお控えください。ご検討のほど宜しくお願いいたします。グッズ種類···ポスターミュージシャン種別···グループ