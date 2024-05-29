【蓬莱山】平井楳仙 984 共箱　掛け軸 正月

本紙約38✕51cm全体約133✕71cm絹本：木箱付(共箱 二重箱）状態：概ね良好作者：平井楳仙京都生。名は秀三。京都美術工芸学校卒。竹内栖鳳に師事。文展・帝展を中心に活躍。同窓の入江波光・榊原紫峰らと研究会「桃花会」を結成。帝展委員。新文展無鑑査。昭和44年(1969)歿、80歳。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景



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