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商品詳細
「篆刻字林」服部畊石定価:-8544円三圭社篆刻をしていた母が持っていました。キレイなままです。今は歳をとり篆刻などの細かい趣味を辞めた為 出品致しました。#服部畊石#服部_畊石#本#芸術／絵画・彫刻
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