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ニンテンドー64 クリアグレー ジャスコ限定
商品番号 I68349145272
商品名

ニンテンドー64 クリアグレー ジャスコ限定
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！こちらは中古商品です。動作確認済みです。コントローラーの動作も確認済み。十字キー、スティック、各ボタン問題なく動作しました。本体には経年によるヤケ、写真に映らない細かな傷、汚れもあります。中古品にご理解の上、ご購入をお願いいたします、ニンテンドー64クリアグレージャスコ限定Nintendoニンテンドウ　任天堂クリアグレー限定　スケルトン
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