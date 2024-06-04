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バキ　新装版18巻全巻セット　範馬刃牙
商品番号 N52861259328
商品名

バキ　新装版18巻全巻セット　範馬刃牙
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新装版バキの全巻セットです。単行本サイズで、一冊あたりが分厚くなっているものです。綺麗な状態で保管してありましたが、引越し等事情でスペースがなくなるため出品しました。全てにビニールカバーが付いています。発送の際はそのまま発送させていただきます。仕事の都合で発送できない日もあり、発送まで3.4日かかる場合があります。
http://narcologia.ru/goods/update299295.html
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