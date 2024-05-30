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【未開封】 6インチ アクションフィギュア\
商品番号 P65777419329
商品名

【未開封】 6インチ アクションフィギュア\"ブギーマン\" マイケル・マイヤーズ
ブランド名 ネカ
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

【新品未開封】ネカトゥーニー・テラーズ6インチアクションフィギュア\"ブギーマン\"マイケル・マイヤーズ/NECA2019TOONYTERRORSActionFigureSERIES2MICHAELMYERSホラー映画ディフォルメグッズハロウィンHALLOWEEN[並行輸入品]未開封ですが、箱の裏部分に少々折れ目があります。自宅保管のため、ご理解のある方でお願いいたします。らくらくメルカリ便での発送予定です。即購入可能です♪
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