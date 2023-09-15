ファイナルファンタジー7リメイク　デラックスエディション

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ご覧頂きありがとうございます。今ではなかなかの希少品だと思います。また他にも出品しておりますのでご覧下さい。商品ファイナルファンタジー7リメイクデラックスエディション(北米版)状態新品未使用未開封あり※海外輸入でシュリンクの破損が酷かった為外装シュリンクのみ外しました。