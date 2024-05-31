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ミシェル・ブラの世界―自然と生きる料理人
商品番号 X66618169047
商品名

ミシェル・ブラの世界―自然と生きる料理人
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 12,600 円
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商品詳細

ミシェル・ブラス（MichelBras,1946年11月4日-）は、自然から料理を創作する料理人と称され、21世紀のフランス料理界を代表するといわれており、その影響は、フランス料理界に留まらず世界で活躍する様々な分野の料理人に及びます。料理人に限らず、何かを創造しようとしている方（つまり全ての人）は必ず刺激を受ける一冊となっております。是非、世界の頂点に君臨し続けている偉大な料理人の哲学を感じてください。
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