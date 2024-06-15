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商品詳細
「マレー原子力学入門」MurrayRaymondL./HolbertKeithE/矢野豊彦/関本博/加藤仁定価:￥13000授業で2,3回ほど使用しました。今後使うことがないため出品します。新品で購入し、ほぼ触っていないので状態はかなり良いです。価格交渉承ります。商品はプチプチに包んで配送します。
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