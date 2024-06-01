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ロボコップvsターミネーター メガドライブ
商品番号 C54418671734
商品名

ロボコップvsターミネーター メガドライブ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 34,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メガドライブソフトになります。実機とレトロフリークで動作確認済です。30年近く前の物になりますので、経年劣化等はあります。ですが経過年数を考慮していただければ状態は良い方だと思います。※ラベルは浮き気味です#メガドライブ#セガ#レトロ#レトロフリーク#プレミアム
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