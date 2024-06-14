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商品詳細
陶器の置物です。ディズニー製品やらイタリア製品やら大小あわせて23匹です。一つだけ耳のかけがあります。洗えば綺麗になります。時計も動くかわかりませんがおつけします。#ダルメシアン#ディズニー#101匹ワンちゃん
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