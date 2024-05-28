X68000用 Xak［サーク] ジャンク

ご覧いただきありがとうございます。X68000用サークです、コレクションの整理の為出品致します。実機がないので起動確認は出来ませんのでジャンク扱いで出品致します。すり替え防止の為返品は不可と致します。古いソフトなので御自分でどうにか出来る方のみ購入をお願いします。発送は休日に行います、仕事が不規則なので発送にお時間をいただきますのでご了承下さい。



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