Nintendo GAMEBOY ADVANCE OXY-S-GA

NintendoGAMEBOYADVANCEOXY-S-GAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo★★★★★★★即購入OK★★★★★★★■■■■■■■出品内容■■■■■■■■○本体○専用ポーチ以上が出品内容になります※ソフトは付属しません■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○動作確認済み○アルコール使用し清掃済み○発色良好■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○フェイスプレート部に細い傷、小傷有り○その他背面、側面はかなり綺麗で傷は見当たらないです○十字キーがやや効きにくいです■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○発送は防水加工とエアパッキンを使用し発送致します○充電後の稼働時間は確認できておりません○初期化できてない本体もございます。ご購入者様の方でご対応お願いいたします○発送は購入後2日以内に対応させて頂きます



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