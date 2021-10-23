ツイストバービー TNT ブロンド ヴィンテージ バービー モッズ レトロ ...

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商品詳細
沢山の出品からご覧くださりありがとうございます(^_^)モッズバービーツイストアンドターンブロンドまつ毛植毛とても華やかできれいなお顔のバービーさんてす。髪の毛もダメージなく綺麗な状態です。リボンはオリジナルではなく此方で結びました。アウトフィットは現行のバービーのニットワンピースメイクはきれいに残っております。足、足首付近に噛み跡あります。足の付け根に補修の跡のようなものがあります。マニキュアは黄色っぽく退色してますが少し残っています。足のクリック問題なくできます。大変古いお人形ですのでヴィンテージにご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします(^_^)ツイストバービーヴィンテージビンテージブロンドロングヘア昭和レトロ日本製BarbieマテルMATTELL
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