【美品・廃盤】PS4 バイオハザード バリューパック

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「バイオハザードバリューパック」 数量限定廃盤ソフト4本 起動歴無し写真の通りフィルムはソフト下部のみ開封になります。普段は被せたまま保管になりますので、傷は素人検品ですが見当たりません。購入時に1回、撮影時に1回開けています。ケース開閉角度は撮影時の角度までになります。ケース全開にしたことはありません。サウンドトラックは未開封のままです。コレクション用でしたので、保存状態は綺麗です。使用しないため出品致します。《この商品の配送方法》らくらくメルカリ便再利用の箱に梱包し発送します。※ゲーム箱も写真のままお送り致します。自宅保管にご理解の上、購入をご検討ください。発送後の返品は受けておりません。匿名配送+10%手数料込み美品・廃盤品のため値段設定の変更は受けておりません。ご了承ください。《サイトより引用》『バイオハザードバリューパック』■発売予定日：2016年9月29日（木）■対応ハード：PlayStationⓇ4■希望小売価格：8,100円＋税■ジャンル：サバイバルホラー■CEROレーティング：Ｄ（17才以上対象）©CAPCOMCO.,LTD.2016ALLRIGHTSRESERVED.#カプコン#ゲーム#アクションアドベンチャー#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#バイオハザード#biohazard#バイオハザードバリューパック