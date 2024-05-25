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ミスティッククエスト北米版とスーパーファミコンで遊べる変換アダプターのセット
商品番号 C67180483298
商品名

ミスティッククエスト北米版とスーパーファミコンで遊べる変換アダプターのセット
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミスティッククエスト北米版と日本のスーパーファミコンで遊べる変換アダプターのセットになります。(箱、説明書など全てあり)引き出しの中で保存されていた為、カセット及びケースもかなりの美品となっております。動作確認出来てませんので、ご理解の上ご購入お願いします。バックアップの電池について保証致しませんのでご了承下さい。(現状、過去のセーブデータ有)
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