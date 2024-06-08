山本二三展　本人サイン入り画集



Amazon.co.jp: 山本二三展／直筆サイン入り図録（）1 : Hobbies



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書籍 | 絵映舎 KAIEISHA



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富山県高岡市で開かれた山本二三展に行ったとき、先着で開かれたサイン会に参加して記入して頂きました。(画像2枚目)わたしの名前などはなく、ご本人のお名前のサインです。購入後開くことはなく、本体の折り目、ページの折れなし。タバコ、ペットなし。暗所保管で焼けなし。書き込みなし。そのほか気になる点がありましたらコメント下さい。当時一緒に購入したであろう、表紙にもなっているポストカードを1枚おつけいたします。(こちらも美品)以下、画集の内容です。時をかける少女天空の城ラピュタ火垂の墓未来少年コナンルパン三世じゃりン子チエもののけ姫あらしのよるに名探偵ホームズNEMO金の小鳥おにぎりころりんくじらぐもはとよ ひろしまの空をCooタイコンデロンガのいる海かちかち山ファンタジックチルドレンミヨリの森川の光宇宙ショーへようこそくまのがっこう無告の森ハイドゥナン