大塚久雄 著作集 全13巻

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大塚久雄著作集全13巻古書のため、全体的に経年変化がございます。写真を参考にして頂けると幸いです。2冊を除き、パラフィン紙がついており、日焼け止め・汚れ防止として機能しています。不要でしたら発送前に処分致します。宜しくお願い致します。