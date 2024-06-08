希少❗️【Love For Sale】バーバラ クルーガー/タイポグラフィ

モノクロ写真をベースに、いろいろなブランドの元ネタにもなっている赤枠の中のタイポグラフィ。現代社会を皮肉った強いメッセージで反商業主義を掲げるアーティストBarbaraKruger作品集。イメージを過敏に喚起するような写真を巧みに用い、ジェンダー、暴力、政治、宗教、消費文明、とあらゆる観点からアイロニーに溢れた簡潔なテキストを組合せ、それらを看板広告のように設置する。「EarlyWork」「Signs」「Gender」「Money」「Sites」の5章で構成。グラフィック系をお探しの方にお勧めの1冊です。ペーパーバック:96ページ出版社:HarryN.Abrams言語:英語サイズ:26x0.6x31cm●他にも「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。



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