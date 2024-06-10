北米版 けいおん　Blu-ray 1期 ＋OVA 2期前後編+番外編 セット

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商品詳細
北米版けいおん Blu-ray1期＋OVA2期+番外編セットの出品です。こちらは北米版Blu-rayですが国内プレイヤーで再生可能です。TVシリーズ1期全話+OVA（全12話+OVA2話）TVシリーズ2期前編（前編1～13話）TVシリーズ2期後編（後編14～24話+番外編3話）の内容になります。こちら北米版Blu-rayになります。プレイヤーなど視聴環境にご注意ください。
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