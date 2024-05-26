NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

大幅な値下げ交渉ご遠慮ください。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプNintendoSwitchです。新型です。付属品含め全て揃っています。ほとんど使用することがなかったためお譲りします。以下の9点が全て揃っております。(1)NintendoSwitch本体(2)Joy-Con（L）(3)Joy-Con（R）(4)NintendoSwitchドック(5)Joy-Conグリップ(6)NintendoSwitchACアダプター(7)Joy-Conストラップ(8)ハイスピードHDMIケーブル(9)セーフティーガイド出品にあたり動作の確認はしております。また、初期化も行いました。あくまで素人保管のため神経質な方はご遠慮下さい。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA#任天堂#Nintendo8.20



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