【美品】日本車大図鑑　カーグラフィック

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商品詳細
「日本車大図鑑」菊池憲司定価:￥28000#菊池憲司#菊池_憲司#本#電気・機械／機械中古本につき、細かな箇所が気になる方、完璧を求める方は購入をお控えくださるようお願い致します。商品の状態が知りたい方は、ご購入前にお問い合わせ下さい。再検品してお応えします。#Rainbowの文学・趣味・実用書コーナー■喫煙者・ペット共におりません■即日メルカリ便にて発送致します
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