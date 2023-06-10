超レア！未開封！指輪物語（洋書）✴︎7巻セット

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商品詳細
コレクターの方にはたまらないセットかと思います-指輪物語LordoftheRings-洋書7巻セット-未開封-シュリンクラップがついたままの状態で長期に渡り自宅保管していました -読んでいないので内容についてはご案内不可となります-出版社HarperCollins-発売日2012/8/30-言語英語ProductDescriptionDiscovertheincredibleepicjourneyofFrodoinacelebratoryseven-volumeboxedsetoffantasyclassic,TheLordoftheRings.Boxsetcontains:Book1:TheFellowshipoftheRing-TheRingSetsOutBook2:TheFellowshipoftheRing-TheRingGoesSouthBook3:TheTwoTowers-TheTreasonofIsengardBook4:TheTwoTowers-TheRingGoesEastBook5:TheReturnoftheKing-TheWaroftheRingBook6:TheReturnoftheKing-TheEndoftheThirdAgeBook7:AppendicesAuthorBiographyJ.R.R.Tolkien(1892-1973)wasadistinguishedacademic,thoughheisbestknownforwritingTheHobbit,TheLordoftheRingsandTheSilmarillion,plusotherstoriesandessays.Hisbookshavebeentranslatedintoover30languagesandhavesoldmanymillionsofcopiesworldwide.
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