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超レア！未開封！指輪物語（洋書）✴︎7巻セット
商品番号 X86160168621
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超レア！未開封！指輪物語（洋書）✴︎7巻セット
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,300 円
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商品詳細

コレクターの方にはたまらないセットかと思います-指輪物語LordoftheRings-洋書7巻セット-未開封-シュリンクラップがついたままの状態で長期に渡り自宅保管していました　-読んでいないので内容についてはご案内不可となります-出版社‎HarperCollins-発売日‎2012/8/30-言語英語ProductDescriptionDiscovertheincredibleepicjourneyofFrodoinacelebratoryseven-volumeboxedsetoffantasyclassic,TheLordoftheRings.Boxsetcontains:Book1:TheFellowshipoftheRing-TheRingSetsOutBook2:TheFellowshipoftheRing-TheRingGoesSouthBook3:TheTwoTowers-TheTreasonofIsengardBook4:TheTwoTowers-TheRingGoesEastBook5:TheReturnoftheKing-TheWaroftheRingBook6:TheReturnoftheKing-TheEndoftheThirdAgeBook7:AppendicesAuthorBiographyJ.R.R.Tolkien(1892-1973)wasadistinguishedacademic,thoughheisbestknownforwritingTheHobbit,TheLordoftheRingsandTheSilmarillion,plusotherstoriesandessays.Hisbookshavebeentranslatedintoover30languagesandhavesoldmanymillionsofcopiesworldwide.
http://narcologia.ru/goods/mythic448535.html
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