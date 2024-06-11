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商品詳細
ACアダプター・譜面台つきサイズ:930☓236☓73mm重量:3.3kg乾電池での駆動も可能軽くて持ち運び可能の取っ手つき動作異常はありません。持ち出して使用していたため、擦れ傷あります。プチプチと巻きダンボールで梱包し発送します。CASIOCT-S200RDカシオ計算機#カシオ計算機#CASIOCT_S200RD#キーボード #カシオトーン #ポータブル
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