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【裁断済み】泌尿器疾患の画像診断＋泌尿器の画像診断
商品番号 G80014183846
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【裁断済み】泌尿器疾患の画像診断＋泌尿器の画像診断
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,390 円
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商品詳細

「症例から学ぶ泌尿器疾患の画像診断」鳴海善文定価:￥7800「即戦力がみにつく頭頸部の画像診断」2冊です。裁断済みです。新品で購入し、書き込み等はありません。他にも画像診断の本を出品しているので、ご覧ください。同時購入でお安くできます。#鳴海善文#鳴海_善文#本#自然／医療・薬学・健康
http://narcologia.ru/goods/browse706391.html
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