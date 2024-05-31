ps5 SSD2TB 取り付け済



Ediloca EN855 SSD ヒートシンク付き 2TB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 2280 PS5動作確認済み 最大読込: 7400MB/s 最大書き：6800MB/s 3D NAND TLC 内蔵SSD DRAM キャッシュ搭載 メーカー5年保証



エレコム 内蔵SSD 2TB M.2 2280 PCIe Gen4 x4 [PS5専用設計のヒートシンク付属 取付用ドライバー付] ESD-IPS2000G



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SSD 2TB M.2 ヒートシンク 付き PS5 動作確認 拡張可能 Gen4×4 NVMe 2280 3D NAND 日本メーカー 読込:7450MB/s 書込:6750MB/s FFF G-Storategy 5年保証 NV47002TBY3G1



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ご覧いただきありがとうございます仕事が忙しくなりゲームをする時間がなくなったので出品致します。商品一覧☆ps5CFI-1100A動作確認済み 傷なし☆Samsung990PROヒートシンクモデル2TB☆純正ワイヤレスコントローラー ブルー ジャンク☆ps5用コントローラー充電スタンド 中古 付属のコントローラーは右上向くのでジャンク品扱いです。ps4ダンまちインフィニトコンバーテps4ディアブロ3ps5聖塔神記トリニティトリガー以上になります。動作確認済みです。ps5の付属品全て揃っています。★値下げ交渉受け付けますが金額を書いて下さい書かれていない場合はコメントを消させて頂きます★★当分はバラ売りは致しません★わからないことがございましたらお気軽ご連絡下さい。