王羲之の書全10冊セット

王羲之の書 10セット 定価10000円 天来書院・蘭亭序・集王聖教序・興福寺断碑・十七帖・王献之（1・2）・王氏一門・楷書・王羲之尺牘（1・2）長期保管の為、周りに焼け、汚れ等ありますが、中はとてもきれいです。本文に汚れ、書き込みはありません。自宅保管になります。写真をご覧頂き、ご理解の上ご購入をお願い致します。#石井清和#石井_清和#本#芸術／絵画・彫刻#習字#天来書院#王義#草書#古典#臨書#筆順#古典名品#籠字#文字#手本



顔真卿 王羲之を超えた名筆【10冊セット】 | まいにち書房 powered by BASE



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