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- uusi keittio／フィンランドのライフスタイル・インテリア本 1970年
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商品詳細
フィンランドの古書店で購入した、インテリアやキッチン周りにまつわる本です。発売当時のフィンランドのインテリアや食器・雑貨等の写真が多数収録。日本で見かけたことがない希少な本です。1970年発行サイズ：215×256mmハードカヴァー P160＋末尾に広告ページ〈コンディション〉 カヴァーに経年によるダメージあり 1ページのみ書き込みあり（画像参照） それ以外は概ね良好です。テキスト：フィンランド語本文ページ：カラー／モノクロ中古品となりますので、ご理解いただける方のご検討をお願い致します。#北欧デザイン#マリメッコ#インテリア#ヴィンテージ雑貨#ヌルメスニエミ#テキスタイル
http://narcologia.ru/goods/enquire213689.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate389177.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture788441.html
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