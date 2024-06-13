

【複製】橋本関雪/宝船図/横物/工芸品/掛軸/名家伝来/AA-342 【複製】橋本関雪/宝船図/横物/工芸品/掛軸/名家伝来/AA-342



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【複製】【参考】橋本関雪 ［1883~1945］日本画家。兵庫の生まれ。本名、貫一。竹内栖鳳(たけうちせいほう)に師事。四条派の画風に南画などの技法を加味した画風で、関西日本画壇に重きをなした。作「玄猿」など。【作品状態】本紙は絹本で工芸品です。本紙、表装共に概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 120cm × 幅 70cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。