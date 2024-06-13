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【複製】橋本関雪/宝船図/横物/工芸品/掛軸/名家伝来/AA-342
商品番号 L29727978111
商品名

【複製】橋本関雪/宝船図/横物/工芸品/掛軸/名家伝来/AA-342
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 4,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【複製】【参考】橋本関雪　　　　［1883~1945］日本画家。兵庫の生まれ。本名、貫一。竹内栖鳳(たけうちせいほう)に師事。四条派の画風に南画などの技法を加味した画風で、関西日本画壇に重きをなした。作「玄猿」など。【作品状態】本紙は絹本で工芸品です。本紙、表装共に概ね良好です。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　120cm　×　幅　70cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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