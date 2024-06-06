ダンジョンクエスト　第二章　魔法使いエミル

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商品詳細
ダンジョンクエスト 第二章魔法使いエミル暗所で箱に入れて保管してありました。細かな傷がありますが、動作には問題ありませんでした。パッケージ、説明書、電池は付属しません。電池はCR2032で起動しました。長期保管、中古品ということを理解してご購入いただける方、よろしくお願いいたします。#ダンジョンクエスト#KONAMI#コナミ#魔法使いエミル#冒険
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