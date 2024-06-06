茶道美術全集　1-10巻セット　求龍堂　淡交社発行

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茶道美術全集1-10巻のセットになります。・昭和45年46年・求龍堂淡交社発行・監修 千宗室・定価 1冊3500円押入れに長年保管していた古い本になりますので、経年劣化による変色や角などが傷んでいます。本体も背にかなり褪色や変色があります。表紙カバーなども小さな破れや擦れなどがあります。全体的に古本として見れば中身にシミや汚れ等なく美品だと思います。鑑賞や読書には支障ありません。追加して欲しい写真やその他質問等ありましたらコメントください☺︎その他茶道系の古本はこちらから#tommyの茶道古本市場本全体はこちら#tommyの古本市場※古本、個人保管のため神経質な方は購入をご遠慮ください※こちらに非のないクレーム・返品対応等は受け付けておりません#古本#本#古本#茶道#表千家#裏千 #茶道美術全集