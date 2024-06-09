不思議の国のアリス　タロットバッグ　巾着袋　まとめ売り

週末セール不思議の国のアリスと鏡の国のアリスを舞台に製作されたアリスタロットのバッグシリーズ。非常に柔らかくて手触り感抜群のシルクベルベット（シルク/レーヨン混紡）は、光が当たると素晴らしい輝きを放ちます。サイズ的にもいろいろな用途で使用いただけると思います。こちらを4パターンまとめてお安く販売いたします。バッグサイズ：約210㎜×約140㎜※120㎝×70㎜までのカードが収納可能です。カードとのサイズをご確認の上、お買い求めください。※紐部分に付いているビーズのカラーは画像と異なる場合がございます。予めご了承ください。#アリス#タロットバッグ



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