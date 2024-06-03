Kep1er アルバム CD まとめ売り バヒエ サイン入り

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商品詳細
Kep1erのアルバム・CDまとめ売りです！バラ売り要相談Firstimpactアルバム3冊DOUBLASTアルバム2冊CD2枚troubleshooterアルバム3冊の、合計10枚セットです！トレカ、ステッカーなどは付属致しません。アルバム本体、CD、ブックレットのみですので、ご注意下さい。Firstimpactの黄色verは、メンバーのバヒエちゃんのサイン入りです！(バヒエちゃんのサインは、メルカリ内でこれが唯一の出品になっていると思います！)目立った傷、汚れ等はありません。写真の追加や質問等、お気軽にコメント頂けたら嬉しいです！Kep1erアルバムCDサインバヒエ直筆サインヒュニンバヒエトレカ韓国日本グッズポスターペンライトユジンシャオティンマシロチェヒョンダヨンヒカルバヒエヨンウンイェソmagichour
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