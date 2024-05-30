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- 日本海軍 艦艇 航空母艦 赤城 純銀 メダル シルバー 小松崎茂 松本徽章工業
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商品詳細
☆購入前にプロフィールをご一読願います☆松本徽章工業から発売された、日本海軍の艦艇美術メダル・コレクション、航空母艦赤城の純銀メダルです。少々部分的にシルバーの変色はございますが、目立つようなダメージはほぼなく、全体的には綺麗な状態です。メダルの仕様・素材：純銀（Sv999）・サイズ：直径約45mm・重さ：約36.3g※誤差につきましてはご容赦下さい。発送方法：らくらくメルカリ便（ネコポス）※ネコポスサイズ内の箱に入れて発送致します。商品状態ランク：SAランクの詳細はプロフィールをご確認ください。#日本海軍#大日本帝国海軍#帝国海軍#航空母艦#空母#赤城#メダル#銀#シルバー#Sv999#純銀#コレクション主な素材...銀
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