4DVD 玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT～

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値下げ交渉はご遠慮願います。新品未開封品35thANNIVERSARYCONCERTSpecialCollectionsArcadia\u0026星路(みち)JAN45497671868634DVD\"Arcadia\"[1]1.歓喜の歌【第一章】2.カリント工場の煙突の上に3.CAFEJAPAN4.恋の予感5.aibo6.MR.LONELY／AllIDo／サーチライト7.Friend[2]【第二章】1.グリーンスリーヴス幻想曲2.愛だったんだよ3.星路(みち)4.行かないで5.ワインレッドの心／じれったい／悲しみにさよなら6.JUNKLAND7.夏の終りのハーモニー【アンコール】8.田園9.メロディー\"星路（みち）\"[1]【第1部】1.あこがれ2.カリント工場の煙突の上に3.元気な町4.STAR5.いつもどこかで6.Lion7.惑星8.しあわせのランプ9.あなたがどこかで[2]【第2部】1.雨2.星路(みち)3.AllIDo4.MR.LONELY5.サーチライト6.CAFEJAPAN7.JUNKLAND8.田園9.メロディー