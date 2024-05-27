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商品詳細
高校生の時位にお父さんが海外で購入した物です。現在は動作未確認です。汚れ、劣化ありますので、気になる方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/rebellion371978.html
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