サカナクション　懐かしい月は新しい月Vol.2 NF member 完全限定商品

新品未開封ですが、外袋に破れがあります。画像5枚目ご確認お願い致します。懐かしい月は新しい月Vol.2~Rearrange\u0026Remixworks~-NFmemberLimitedEdition-発売日:2023年9月6日(水)■NFmemberLimitedEdition用豪華特殊仕様パッケージ■プレイパス(R)対応 [有効期限]2024年9月30日まで このCD/Blu-rayがスマホで聴ける!観られる!ダウンロードカード封入!【収録内容】■DISC-1(CD) 「月の現~Rearrangeworks~」■DISC-2(CD)「月の幻~Remixworks~」■DISC-3(Blu-ray)「NFOFFLINE-LIVEatZeppHaneda2021.07.20-」■DISC-4(BonusCD)「LaptoplivesetatTOKYOGARDENTHEATER2022/10/04-2022/10/05 -StudioRecording-」DISC-4はNFmemberLimitedEditionのみに付属の特典CDになります。山口が休養中の2022年10月にアンダーワールド×サカナクションのダブル・ヘッドライン公演で唯一披露された、岩寺基晴、草刈愛美、江島啓一、岡崎英美の4人によるラップトップライブセットを新たにレコーディングスタジオで再構築したノンストップ音源になります。【オリジナル購入特典】「懐かしい月は新しい月Vol.2」チェンジング・ステッカー(NFmemberLimitedEditionver.)



