  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
商品番号 T60082438321
商品名

ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

GBC用バックライト液晶キットです。分解から取付まで約30分程度あれば交換可能です。外装の加工やハンダ付けなどは一切不要となります。5段階のタッチセンサー式輝度切替機能を搭載しています。動作確認済み液晶交換キットでドット抜けはありませんでした。取り付け方法についてはYoutubeなどを参考にしてください。分解に必要なドライバー2本セットが必要な方はご購入前にお申し付けください。◎セット内容・バックライト液晶ディスプレイx1・変換基板x1・専用ガラススクリーンx1・変換基板絶縁用透明シールx2・液晶ディスプレイ固定用スティックx2・液晶ディスプレイ固定用スポンジテープx1◎オプション（+300）・＋字ドライバー/2.0mm・Ｙ字ドライバー/2.5mm◎注意事項・純正パーツではありません。・サードパーティ製品となるため神経質な方はご遠慮ください。・製造輸送／動作確認時についたキズやヨゴレなどご了承ください。・改造行為につき機器類等の不具合や破損など自己責任となります。・あらかじめご了承のうえご購入ください。※購入前に必ずプロフィールをご確認ください。※値引き交渉はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion599278.html
http://narcologia.ru/goods/perforce752065.html
http://narcologia.ru/goods/reboot677736.html
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
ゲームボーイカラーディスプレイ用バックライト付きフルgbc ips lcdディスプレイ,プレカットシェル付きカラーモデル調整
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
バックライト付き液晶キット,ゲームボーイカラー用のフルサイズの ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
Gbcコンソール用lcdスクリーンキット,ゲームボーイカラーボタン,バック ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
Gbc用のレトロなピクセルの液晶キット,組み立て済みハウジング付きの高 ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
V5 osdメニューgbcレトロピクセルips液晶2.0キットラミネート画面 ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
スーパーosdレトロピクセルgbc V4プロips液晶画面キットバックライト ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
スーパーosdレトロピクセルgbc V4プロips液晶画面キットバックライト ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
ゲームボーイカラー バックライト | labiela.com
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
ゲームボーイカラー（GAMEBOY COLOR）用 バックライトキットが発売か ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
Amazon.co.jp: ゲームボーイカラー IPSV4バックライト クリアカスタム ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
口コミで絶賛、誰でもできる！ゲームボーイカラー専用バックライト ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
ゲームボーイカラーバックライト | labiela.com
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
お手軽キットでゲームボーイを改造。名作を最新液晶パネルで楽しむ方法 ...
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
Gbc v5 osdレトロピクセル液晶2.0ラミネートスクリーンキット,ゲームボーイカラー用の高輝度バックライトキット,プレカット
ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット
ゲームボーイカラーバックライト | labiela.com

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru