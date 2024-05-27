ゲームボーイ カラー GBC バックライト キット



ゲームボーイカラーディスプレイ用バックライト付きフルgbc ips lcdディスプレイ,プレカットシェル付きカラーモデル調整



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ゲームボーイカラー バックライト | labiela.com



ゲームボーイカラー（GAMEBOY COLOR）用 バックライトキットが発売か ...



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口コミで絶賛、誰でもできる！ゲームボーイカラー専用バックライト ...



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お手軽キットでゲームボーイを改造。名作を最新液晶パネルで楽しむ方法 ...



Gbc v5 osdレトロピクセル液晶2.0ラミネートスクリーンキット,ゲームボーイカラー用の高輝度バックライトキット,プレカット



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GBC用バックライト液晶キットです。分解から取付まで約30分程度あれば交換可能です。外装の加工やハンダ付けなどは一切不要となります。5段階のタッチセンサー式輝度切替機能を搭載しています。動作確認済み液晶交換キットでドット抜けはありませんでした。取り付け方法についてはYoutubeなどを参考にしてください。分解に必要なドライバー2本セットが必要な方はご購入前にお申し付けください。◎セット内容・バックライト液晶ディスプレイx1・変換基板x1・専用ガラススクリーンx1・変換基板絶縁用透明シールx2・液晶ディスプレイ固定用スティックx2・液晶ディスプレイ固定用スポンジテープx1◎オプション（+300）・＋字ドライバー/2.0mm・Ｙ字ドライバー/2.5mm◎注意事項・純正パーツではありません。・サードパーティ製品となるため神経質な方はご遠慮ください。・製造輸送／動作確認時についたキズやヨゴレなどご了承ください。・改造行為につき機器類等の不具合や破損など自己責任となります。・あらかじめご了承のうえご購入ください。※購入前に必ずプロフィールをご確認ください。※値引き交渉はご遠慮ください。